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Aktie für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12EDT / ISIN: US00108M1027

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26.09.2026 09:00:30

Happy birthday! What deals and discounts does your age unlock?

From a getting part-time job at 14 to receiving a letter from the king at 100, some milestone ages hold advantages in Britain

Have you just unwrapped some presents? Been sitting in a soft play centre and watched a toddler blow out some candles? Double-checked what time the party starts later?

With 26 September being statistically the most common day to have a birthday in England and Wales, according to the Office for National Statistics, it is quite possible that you or someone close to you is marking another trip around the sun.

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