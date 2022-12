Happy Birthday lieber Vodafone Campus

Vor zehn Jahren: Umzug in die neue Vodafone-Firmenzentrale in Düsseldorf-HeerdtHeute: Auf dem ‚Future Floor‘ schon jetzt den Arbeitsplatz von Morgen erlebenPersonal-Chefin von Kyaw: „Das Büro ist und bleibt ein Ort der Begegnung„Vor zehn Jahren war es soweit: Am 15. Dezember 2012 erhielt Vodafone offiziell die Schlüssel für seine neugebaute Firmenzentrale in Düsseldorf-Heerdt. Und bereits im März 2013 arbeiteten alle Vodafone-Mitarbeitenden, die bisher über sieben Standorte in Düsseldorf verteilt waren, in den neuen Räumlichkeiten. Seitdem ist der Vodafone Campus mit seinem Tower, den angrenzenden Gebäuderiegeln und dem Innenhof (Berkshire-Garden) das ‚Herz von Vodafone Deutschland‘. In den zurückliegenden 10 Jahren hat sich viel getan. Als Vodafone am Campus einzog, brachte Apple das iPhone 5 auf den Markt, der brandneue Mobilfunkstandard hieß noch 4G und durch den heimischen Internetanschluss flossen monatlich gerade einmal 15 Gigabyte Daten. Und heute? Da gibt es das iPhone 14, der Mobilfunkstandard heißt 5G+ und im Monat werden zuhause rund 270 Gigabyte Daten verbraucht. Die SMS hatte damals ihre Hochphase, kommt aber auch in die Jahre und feierte gerade ihren 30ten Geburtstag. Und der Arbeitsplatz? Vodafone führte damals offene Büros und flexibles Arbeiten ein, was vor zehn Jahren Neuland war, heute längst gelebte Realität ist. Stillstand gibt es nicht: So entwickelt sich der Vodafone Campus kontinuierlich weiter und ist immer stärker auf den persönlichen Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen ausgelegt. Dafür wurde der ‚Future Floor‘ geschaffen, auf dem das Arbeiten der Zukunft schon bald möglich ist. Er orientiert sich an den aktuellen Entwicklungen der Arbeitswelt: So bemerkt Vodafone, dass viele Mitarbeitende wieder regelmäßig am Campus arbeiten. Sie suchen den persönlichen Kontakt zu den Kolleginnen und Kollegen.Der Vodafone Campus ist und bleibt ein Ort der Begegnung.Felicitas von KyawFelicitas von Kyaw„Der Vodafone Campus ist und bleibt ein Ort der Begegnung. Hier kommen wir zusammen, lernen voneinander und entwickeln gemeinsam Ideen“, betont Vodafone Personalchefin Felicitas von Kyaw. „Die Corona-Pandemie hat uns gezeigt, dass digital Vieles möglich, der persönliche Austausch aber unersetzbar ist. Während wir unseren Mitarbeitenden viel Flexibilität bieten, erleben wir, dass sie wieder häufiger und gerne ins Büro kommen.“Und darüber hinaus? Der Digitalisierungskonzern reagiert kontinuierlich auf aktuelle Herausforderungen, zu denen in den letzten Jahren vor allem die Corona-Pandemie, aber auch die Energiekrise zählen. So wurde in Zeiten von ‚Lock-Downs‘ ausschließlich aus dem Homeoffice gearbeitet. Und um seiner gesellschaftspolitischen und wirtschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden, optimiert das Unternehmen seine Gebäudenutzung, indem der Heiz- und Stromverbrauch gesenkt wird. Bürotemperaturen von 20 Grad, Flächenverdichtungen, aber auch künstliche Intelligenz machen das möglich.2012 – 2022 – Zukunft?Offen, papierlos, flexibel. Und technisch auf dem neuesten Stand: So sah die Arbeitswelt aus, in die die Vodafone-Mitarbeitenden vor zehn Jahren eingetaucht sind. Und das alles bereits gekoppelt mit 50%-Homeoffice-Möglichkeit. Mittlerweile ist das flexible Arbeiten im ‚Open Space‘ gelernt. Doch die Arbeitswelt wandelt sich – immer weiter und immer wieder. Fortschreitende digitale Entwicklung, Energie- und Coronakrise sowie flexible Arbeitsmodelle machen das Büro noch stärker zum Ort der Begegnung, was sich auch in der räumlichen Bürogestaltung widerspiegelt, die dafür kontinuierlich angepasst wird. Nicht zuletzt ist all das die Basis für Vodafones Unternehmenskultur, die durch Vertrauen und Eigeninitiative geprägt ist. Zum 10. Geburtstag eröffnet deshalb auf der ersten Etage im Hochhaus der ‚Future Floor‘ – eine Projektfläche, auf der der Arbeitsplatz von Morgen schon heute erlebbar wird. Future Floor – der Arbeitsplatz der ZukunftErste Etage im Vodafone Tower, einmal durch die Glastür und schon ist man mitten auf dem ‚Future Floor‘, der nun zum zehnjährigen Campusjubiläum eröffnet wird. Hier werden ab sofort neue Raumstrukturen und hybride Kollaborationsflächen getestet, um auch zukünftig bestmöglich arbeiten zu können. In das Konzept sind die Ideen und Wünsche der einzelnen Vodafone-Fachbereiche eingeflossen, gleichzeitig werden neue Impulse gesetzt und ausprobiert, was möglich ist und zukünftig gewünscht wird.Das Zusammentreffen im Büro ist mehr als nebeneinander seine Emails abzuarbeiten.Thierry TournassatThierry Tournassat„Das Zusammentreffen im Büro ist mehr als nebeneinander seine Emails abzuarbeiten – im Büro spürt und fühlt man die Unternehmenskultur – all das spiegelt sich auf dem Future Floor wider“, erklärt Thierry Tournassat, Bereichsleiter Property bei Vodafone. „Im Büro geht es um gemeinsame Erlebnisse und um geplante und zufällige Begegnungen, die Austausch und Ideen fördern. Entsprechend haben wir den Future Floor gestaltet: mit einem neuen kreativen Raum (‚Idea Lab‘) sowie mehreren Kollaborationsmodulen. Vor allem aber mit einer zentralen Kaffeebar, wo sich die Teams treffen können und ein spontaner, teamübergreifender Austausch entsteht.“Auf der ‚Future Floor‘-Fläche steht kollaboratives Arbeiten im MittelpunktDie offene Fläche ist so konzipiert, dass sich einzelne Module bewegen lassen und damit flexibel einsetzbar sind. Die Räume können individuell und täglich aufs Neue gestaltet werden. Rollende Wände, flexible Möblierung und modernste Technik machen das möglich.Fest installiert ist hingegen ein großer Glaskubus mit Sichtschutz: das ‚Idea Lab‘. Als Raum-in-Raum Konzept mit modernen Sitzmöbeln, digitalen Flip-Charts und hochwertigster Konferenz-Ausstattung wird die Zusammenarbeit hier in etwas ‚ruhigerer Atmosphäre' zum Erlebnis.Vodafone bietet in einem offenen Ausstellungsbereich Exponate sowie Informationen zu den innovationsgetriebenen Bereichen Mobilität & Verkehr (‚Future of Mobility'), Nachhaltigkeit & Umwelt (‚Future of Sustainability'), Gesundheitswesen & Medizin (‚Future of Health') und zeigt Projekte aus der erweiterten und virtuellen Realität (‚Future with XR')Die Wände des Future Floors bestehen aus großen LED-Displays, die mit verschiedenen Videoinhalten bespielt werden können.War es das? Nein! Das Herzstück ist die neue Kaffeebar, zentral auf dem Future Floor gelegen und ideal für den unkonventionellen Austausch.