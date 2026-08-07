Happy Forgings gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Happy Forgings ließ sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Happy Forgings die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 9,70 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,97 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 27,03 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,49 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 3,54 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at