10.02.2026 06:31:29
Happy Forgings informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Happy Forgings präsentierte in der am 09.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 8,37 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,85 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Happy Forgings im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,44 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,91 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 3,54 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 7,80 INR je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 3,97 Milliarden INR geschätzt.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
