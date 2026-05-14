Hapvida Participacoes e Investimentos: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Hapvida Participacoes e Investimentos stellte am 11.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie wurde auf 56,65 ARS beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Hapvida Participacoes e Investimentos ein Ergebnis je Aktie von 54,15 ARS vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 41,58 Prozent auf 375,46 Milliarden ARS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 265,19 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at