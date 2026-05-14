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14.05.2026 06:31:29
Hapvida Participacoes e Investimentos stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Hapvida Participacoes e Investimentos hat am 11.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,04 USD gegenüber 0,050 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Beim Umsatz wurden 264,8 Millionen USD gegenüber 251,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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