14.11.2025 06:31:28
Harada Industry präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Harada Industry hat sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 29,74 JPY. Im Vorjahresviertel waren 13,01 JPY je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Harada Industry in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 14,92 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 10,21 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 12,00 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
