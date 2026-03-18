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18.03.2026 06:31:28
HARAKOSAN informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
HARAKOSAN hat am 16.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.01.2026 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie wurde auf 6,25 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das HARAKOSAN ein Ergebnis je Aktie von -14,940 JPY vermeldet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,32 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,74 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 6,06 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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