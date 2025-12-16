HARAKOSAN veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

HARAKOSAN hat am 15.12.2025 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 3,49 JPY. Im Vorjahresquartal hatten 6,02 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat HARAKOSAN 9,41 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 274,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,51 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 148,530 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HARAKOSAN 4,29 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 34,57 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 521,07 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 5,57 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at