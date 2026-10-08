Christ Aktie
WKN DE: 901501 / ISIN: CH0004799117
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08.10.2026 15:43:00
Harald Christ: Die heiklen Geschäfte des Beraters von Lars Klingbeil
Er ist einer der mächtigsten Strippenzieher in Berlin: Harald Christ berät Finanzminister Lars Klingbeil, wie die Milliarden aus dem Infrastrukturtopf verteilt werden. Das nützt ihm womöglich auch als Lobbyist und Investor.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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