Harbin Dongan Auto Engine: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Harbin Dongan Auto Engine hat am 28.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Harbin Dongan Auto Engine hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,01 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,010 CNY je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 1,28 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 26,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,02 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at