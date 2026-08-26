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26.08.2026 06:31:28
Harbin Dongan Auto Engine: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Harbin Dongan Auto Engine hat am 25.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf 0,02 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,010 CNY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 1,57 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 5,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,48 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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