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29.04.2026 06:31:29
Harbin Dongan Auto Engine legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Harbin Dongan Auto Engine hat am 28.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,04 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Harbin Dongan Auto Engine ein Ergebnis je Aktie von 0,010 CNY vermeldet.
Mit einem Umsatz von 914,7 Millionen CNY, gegenüber 994,4 Millionen CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,02 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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