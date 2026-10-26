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26.10.2026 06:31:29
Harbin Hatou Investment legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Harbin Hatou Investment präsentierte am 24.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,11 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,080 CNY erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Harbin Hatou Investment in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,15 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 338,5 Millionen CNY im Vergleich zu 368,5 Millionen CNY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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