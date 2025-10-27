Harbin Hatou Investment: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Harbin Hatou Investment ließ sich am 24.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Harbin Hatou Investment die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde mit 0,08 CNY ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,080 CNY, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 23,83 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 368,5 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 297,6 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at