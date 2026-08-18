Harbin Hatou Investment: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Harbin Hatou Investment hat am 15.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 0,15 CNY gegenüber 0,120 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Harbin Hatou Investment mit einem Umsatz von insgesamt 573,3 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 502,6 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 14,09 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at