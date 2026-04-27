Harbin Hatou Investment: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Harbin Hatou Investment hat am 24.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0,04 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Harbin Hatou Investment 0,060 CNY je Aktie eingenommen.

Harbin Hatou Investment hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 999,4 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 972,6 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at