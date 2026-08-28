Harbin High-Tech (Group) hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Harbin High-Tech (Group) veröffentlichte am 26.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,030 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Harbin High-Tech (Group) 612,0 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 522,9 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at