|
02.11.2026 06:31:29
Harbin High-Tech (Group) präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Harbin High-Tech (Group) äußerte sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,09 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Harbin High-Tech (Group) ein Ergebnis je Aktie von 0,100 CNY vermeldet.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 19,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 655,3 Millionen CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 530,3 Millionen CNY.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!