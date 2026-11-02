Harbin High-Tech (Group) präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Harbin High-Tech (Group) äußerte sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,09 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Harbin High-Tech (Group) ein Ergebnis je Aktie von 0,100 CNY vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 19,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 655,3 Millionen CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 530,3 Millionen CNY.

Redaktion finanzen.at