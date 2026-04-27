Harbin High-Tech (Group) stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Harbin High-Tech (Group) äußerte sich am 25.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,01 CNY, nach 0,020 CNY im Vorjahresvergleich.

Mit einem Umsatz von 590,0 Millionen CNY, gegenüber 621,1 Millionen CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,00 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at