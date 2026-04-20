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20.04.2026 06:31:29
Harbin Pharm Group Sanjing Pharmaceutical Shar A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Harbin Pharm Group Sanjing Pharmaceutical Shar A hat am 17.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 CNY vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Harbin Pharm Group Sanjing Pharmaceutical Shar A ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,080 CNY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 2,81 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 5,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,66 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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