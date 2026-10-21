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21.10.2026 06:31:29
Harbin Pharm Group Sanjing Pharmaceutical Shar A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Harbin Pharm Group Sanjing Pharmaceutical Shar A ließ sich am 20.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Harbin Pharm Group Sanjing Pharmaceutical Shar A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,10 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,070 CNY je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,33 Prozent auf 2,70 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,69 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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