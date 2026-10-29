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29.10.2026 06:31:29
Harbin Pharmaceutical Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Harbin Pharmaceutical Group lud am 27.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 0,08 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Harbin Pharmaceutical Group 0,030 CNY je Aktie verdient.
Beim Umsatz wurden 4,06 Milliarden CNY gegenüber 3,90 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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