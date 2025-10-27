Harbin Pharmaceutical Group informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Harbin Pharmaceutical Group veröffentlichte am 24.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,03 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Harbin Pharmaceutical Group ein EPS von 0,070 CNY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig standen 3,90 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 5,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Harbin Pharmaceutical Group 4,11 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at