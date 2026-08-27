Harbin Pharmaceutical Group: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Harbin Pharmaceutical Group hat sich am 26.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,10 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,020 CNY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,12 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Harbin Pharmaceutical Group einen Umsatz von 3,95 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at