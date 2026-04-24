Harbin Pharmaceutical Group stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Harbin Pharmaceutical Group hat sich am 22.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es stand ein EPS von 0,06 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Harbin Pharmaceutical Group noch ein Gewinn pro Aktie von 0,080 CNY in den Büchern gestanden.

Harbin Pharmaceutical Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,18 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,17 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at