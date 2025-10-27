Harbin VITI Electronic: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Harbin VITI Electronic hat am 24.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 247,30 Prozent auf 36,1 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,4 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at