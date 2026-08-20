Harbin VITI Electronic: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Harbin VITI Electronic hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 19.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 35,8 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 36,6 Millionen CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at