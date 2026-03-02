Harbin Xinguang Optic-Electronics Technology A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Harbin Xinguang Optic-Electronics Technology A stellte am 27.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Harbin Xinguang Optic-Electronics Technology A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,14 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,340 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 26,63 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 75,2 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 102,5 Millionen CNY umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,380 CNY vermeldet. Im Vorjahr waren -0,680 CNY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 30,85 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 115,95 Millionen CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 167,69 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at