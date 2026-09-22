22.09.2026 06:31:28

Harboes Bryggeri A-S: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Harboes Bryggeri A-S äußerte sich am 21.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 0,42 DKK gegenüber 3,26 DKK je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 482,1 Millionen DKK vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 460,8 Millionen DKK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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