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01.07.2026 06:31:29
Harbor Diversified: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Harbor Diversified lud am 29.06.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete.
Das EPS belief sich auf 0,28 USD gegenüber -0,230 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 37,98 Prozent auf 60,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 43,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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