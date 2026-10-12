12.10.2026 06:31:29

Harbor Diversified öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Harbor Diversified hat am 09.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Harbor Diversified hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,070 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 95,69 Prozent zurück. Hier wurden 2,5 Millionen USD gegenüber 58,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 67,05 Prozent auf 202,38 Millionen USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 66,68 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at

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