Harbor Star Shipping Services präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Harbor Star Shipping Services stellte am 12.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,04 PHP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,160 PHP je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 812,2 Millionen PHP in den Büchern – ein Minus von 8,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Harbor Star Shipping Services 885,7 Millionen PHP erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at