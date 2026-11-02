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02.11.2026 06:31:29
Harbor Star Shipping Services vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Harbor Star Shipping Services veröffentlichte am 30.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,19 PHP beziffert, während im Vorjahresquartal 0,040 PHP je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite standen 1,08 Milliarden PHP in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 812,2 Millionen PHP umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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