Harborside öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Harborside ließ sich am 28.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Harborside die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Umsatzseitig wurden 18,0 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Harborside 12,6 Millionen USD umgesetzt.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,380 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Harborside -0,280 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 59,95 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 60,30 Millionen USD ausgewiesen.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 0,010 USD je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 63,65 Millionen USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at