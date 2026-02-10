Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
|
10.02.2026 13:51:00
Hard-hit Spotify stock rallies as streaming service adds 38 million users
Spotify Technology shares rallied after the streaming service recorded surprisingly strong profits and more paying customers.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!