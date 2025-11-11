|
11.11.2025 06:31:28
HARD OFF: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
HARD OFF präsentierte am 10.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 27,43 JPY. Im Vorjahresviertel hatte HARD OFF 25,49 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite standen 8,60 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,88 Milliarden JPY umgesetzt.
