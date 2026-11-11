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11.11.2026 06:31:29
HARD OFF informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
HARD OFF ließ sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat HARD OFF die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 33,94 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 27,43 JPY je Aktie generiert.
Beim Umsatz wurden 11,30 Milliarden JPY gegenüber 8,60 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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