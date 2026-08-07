HARD OFF legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

HARD OFF hat am 06.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 104,71 JPY gegenüber 39,15 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 30,02 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,25 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 8,65 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at