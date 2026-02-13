HARD OFF: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

HARD OFF hat am 12.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 61,65 JPY gegenüber 51,31 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 26,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,64 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,94 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at