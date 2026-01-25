Delta Air Lines Aktie
WKN DE: A0MQV8 / ISIN: US2473617023
|
25.01.2026 11:00:20
Hard Times in the Mississippi Delta as Farmers Consider Letting Crops Rot
Prices for nearly every major U.S. crop are below what it costs to grow them. But a drop in rice prices means another blow to farmers in Mississippi’s agricultural belt.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!