Hardcastle Waud Manufacturing informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Hardcastle Waud Manufacturing ließ sich am 05.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Hardcastle Waud Manufacturing die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 20,78 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 9,03 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 29,3 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,9 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at