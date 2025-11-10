Hardcastle Waud Manufacturing: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Hardcastle Waud Manufacturing hat am 07.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 10,37 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -8,150 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Hardcastle Waud Manufacturing im vergangenen Quartal 23,8 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 110,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hardcastle Waud Manufacturing 11,3 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at