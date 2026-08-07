Hardcastle Waud Manufacturing stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Hardcastle Waud Manufacturing hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 15,74 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hardcastle Waud Manufacturing 11,34 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 23,98 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 24,1 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 19,4 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at