Hardcore Discoveries vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Hardcore Discoveries hat am 27.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,030 CAD. Im Vorjahr waren 0,020 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at