NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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23.05.2026 14:30:00
Hardcore gamers nurtured Nvidia and the AI boom. Now they feel betrayed by Big Tech.
“An ongoing culture war”: AI is driving up the cost of key gaming components as Big Tech leaves the gaming industry, once an inseparable ally, in the dust.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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