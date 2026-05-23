Jetzt noch schnell abstimmen. Nur noch bis Sonntag können Sie entscheiden, ob der stete Service des Zertifikate-Teams von BNP Paribas preiswürdig ist. -W-

NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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23.05.2026 14:30:00

Hardcore gamers nurtured Nvidia and the AI boom. Now they feel betrayed by Big Tech.

“An ongoing culture war”: AI is driving up the cost of key gaming components as Big Tech leaves the gaming industry, once an inseparable ally, in the dust.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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