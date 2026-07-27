QUALCOMM Aktie
WKN: 883121 / ISIN: US7475251036
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27.07.2026 14:29:00
Hardware könnte noch teurer werden: Qualcomm plant Preiserhöhungen
Qualcomm plant deutliche Preiserhöhungen für seine Chips. Die könnten eine Vielzahl von Geräten weiter verteuern, darunter vor allem Smartphones und Wearables.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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