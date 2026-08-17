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17.08.2026 06:31:29
Hardwyn India: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Hardwyn India hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,050 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 19,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 346,0 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 429,4 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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