|
17.02.2026 06:31:28
Hardwyn India: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Hardwyn India gab am 14.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,080 INR je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 490,8 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 463,9 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!