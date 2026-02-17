Hardwyn India: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Hardwyn India gab am 14.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,080 INR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 490,8 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 463,9 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at