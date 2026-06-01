Hardwyn India: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Hardwyn India hat am 29.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,040 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 571,5 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 456,4 Millionen INR umgesetzt.

Hardwyn India hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,270 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,230 INR je Aktie gewesen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Hardwyn India mit einem Umsatz von insgesamt 2,00 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,85 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 8,27 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at